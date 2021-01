Metro do Porto mantém serviço durante o confinamento

A operação do metro na Área Metropolitana do Porto vai manter-se inalterada na sequência do novo período de confinamento, não havendo diminuição de frequências nem de capacidade, indicou esta sexta-feira a empresa.

Numa resposta enviada hoje à Lusa, a Metro do Porto explica que a procura que se tem vindo a registar "mantém-se abaixo do limite de lotação de dois/terços da capacidade total", razão pela qual a operação se mantém "inalterada".

"Continuamos a disponibilizar uma oferta que garante o melhor serviço na Área Metropolitana, sem diminuição de frequências nem de capacidade", indicou a empresa, reforçando que se mantém o esforço de limpeza e desinfeção.

As novas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia de covid-19, entre as quais o dever de recolhimento domiciliário, entraram em vigor hoje, às 00:00, tendo como grande exceção ao primeiro confinamento o facto de as escolas permanecerem abertas em todos os graus de ensino.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.994.833 mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.