Metro do Porto não foi notificada da suspensão do concurso para a nova ponte

A Metro do Porto adiantou esta terça-feira que "não foi notificada de qualquer decisão judicial no sentido da suspensão" do concurso para o projeto da nova ponte do metro sobre o Douro e que outra contestação semelhante foi rejeitada.

"A Metro do Porto não foi notificada de qualquer decisão judicial no sentido da suspensão do concurso público internacional de concessão para elaboração dos projetos de execução da ponte sobre o rio Douro entre as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia", esclareceu a empresa, em resposta escrita à Lusa.

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto determinou a suspensão do concurso depois ter aceitado uma ação administrativa de contencioso pré-contratual interposta pelo engenheiro Adão da Fonseca e pelo arquiteto Siza Vieira, confirmou esta terça-feira à Lusa o engenheiro.