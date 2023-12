O Metro do Porto vai encerrar mais cedo, por volta das 20h00, na noite de 24 de dezembro, em todas as linhas. No dia seguinte, 25 de dezembro, a abertura do Metro arranca entre as 8h30 e as 9h00.Durante as festas da passagem de ano, entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, a circulação do metro será feita durante toda a noite.