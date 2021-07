Obra do projeto – lançado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e que envolverá um investimento de cerca de 250 milhões de euros – deverá arrancar em 2023, ficar pronta em 2025 e prevê cerca de 12 quilómetros de traçado e duas ligações: uma a passar por Odivelas-Ramada-Santo António dos Cavaleiros-Hospital Beatriz Ângelo; e outra por Odivelas-Póvoa de Santo Adrião-Santo António dos Cavaleiros-Loures-Infantado.



Os municípios de Loures e de Odivelas assinam na próxima segunda-feira, numa cerimónia com a presença primeiro-ministro, António Costa, um acordo com o Governo para lançamento do projeto da nova linha de metro ligeiro de superfície, que vai ligar os dois municípios.Obra do projeto – lançado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e que envolverá um investimento de cerca de 250 milhões de euros – deverá arrancar em 2023, ficar pronta em 2025 e prevê cerca de 12 quilómetros de traçado e duas ligações: uma a passar por Odivelas-Ramada-Santo António dos Cavaleiros-Hospital Beatriz Ângelo; e outra por Odivelas-Póvoa de Santo Adrião-Santo António dos Cavaleiros-Loures-Infantado.

Metro vai ligar Loures a Odivelas em 2025

Para Bernardino Soares, presidente da Câmara de Loures, o lançamento da nova linha “é o culminar de uma antiga aspiração do concelho de Loures, na qual o município, nos últimos anos, pegou com grande energia e determinação”. Por sua vez, o presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins, sublinha que a ligação do metro ligeiro a Loures “vai trazer mais-valias ambientais e de mobilidade para o concelho”.



Ligação de Loures a Sta. Apolónia na calha

Em paralelo à nova linha, o Município de Loures está ainda envolvido no projeto de criação de outra linha, também de metro ligeiro de superfície, que ligue Lisboa, mais precisamente Santa Apolónia, à zona oriental do concelho liderado por Bernardino Soares (Moscavide, Portela e Sacavém). “A nossa expectativa é que este investimento seja feito com verbas do próximo quadro comunitário de apoio e que não tenha um calendário muito diferente desta ligação de Odivelas a Loures”, refere o autarca de “um dos concelhos mais mal servidos” em matéria de transportes na Área Metropolitana de Lisboa.