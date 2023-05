Metropolitano de Lisboa inicia obra de modernização de mais três escadas mecânicas

O Metropolitano de Lisboa (ML) inicia esta quarta-feira a obra de modernização de três lances de escadas mecânicas no acesso ao Largo do Chiado, no âmbito do início da terceira fase do Plano de Melhoria e Modernização, informou a empresa.

Em comunicado, o ML adianta que esta obra faz parte da empreitada que inclui a substituição de quatro escadas mecânicas e a modernização de mais três, na estação Baixa-Chiado.

"Com um valor total de 1.470.047 euros (acrescido de IVA à taxa legal em vigor), esta intervenção insere-se no vasto plano de adaptação e modernização das estações que o Metropolitano de Lisboa tem vindo a concretizar no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade", refere o ML.

Os trabalhos de vedação das escadas 2, 4 e 6, bem como a montagem do estaleiro, têm início hoje e ocorrerão no acesso ao Largo do Chiado.

A transportadora diz que será garantido aos clientes o funcionamento das escadas mecânicas existentes no sentido ascendente, fazendo-se a descida através das escadas pedonais laterais.

"Os passageiros de mobilidade condicionada podem aceder à estação através da plataforma elevatória existente no acesso da Rua do Crucifixo sendo que, para o efeito, deverão solicitar apoio através do ponto de ajuda que se encontra junto ao corrimão ou através dos funcionários do Metropolitano de Lisboa presentes na estação", é referido na nota.

A substituição dos quatro lances de escadas está prevista iniciar-se em setembro dste ano.

A empresa lembra que já realizou um investimento total de cerca de 5,12 milhões de euros, prevendo que até 2025 o ML venha a ter 52 estações com acessibilidade plena.

"Este número não contempla as novas estações previstas no plano de expansão, que já abrirão ao público dotadas de todos os equipamentos necessários e meios de acessibilidade plena", refere o Metropolitano.

A empresa indica que a obra deverá estar concluída no último trimestre de 2023.

Destaca ainda que atualmente, das "56 estações da rede do Metropolitano de Lisboa, 43 possuem acessibilidade (77%), ou seja, permitem o acesso pleno a pessoas com mobilidade reduzida, através de elevadores entre o átrio de bilheteiras e a superfície, e entre o átrio e o cais, bem como escadas mecânicas e/ou tapetes rolantes".