O ex-presidente-executivo da EDP foi suspenso de funções na elétrica por causa da investigação às rendas do setor energético, mas o corte do gestor com a empresa não foi total. António Mexia tem a receber, pelos anos de 2021, 2022 e 2023, um bolo total de 2,4 milhões de euros, a que acrescem seguros de saúde e de vida.