Mieloma: a doença que destrói os ossos

O mieloma múltiplo é uma doença maligna da medula óssea caracterizada pelo anormal crescimento das células plasmócitos. Em Portugal são descobertos todos os anos 400 a 600 novos casos.Os sintomas mais frequentes são a anemia, insuficiência renal e intensas dores ósseas. Manuel Abecasis, médico hematologista no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, explica que as "propriedades perigosas destas células (plasmócitos) afetam não só o normal funcionamento da medula como produzem uma proteína tóxica ao organismo, que provoca problemas renais. Estas células têm a capacidade de ativar a destruição dos ossos - por isso são frequentes as fraturas em doentes com mieloma".Ainda não foi desenvolvida uma cura, mas há medicamentos que permitem a estabilização. O transplante de medula óssea é uma opção nos pacientes com menos de 70 anos, que reúnam condições para se submeter à intervenção. A doença atinge sobretudo a faixa etária entre os 50-70 anos. No entanto, existem "doentes bastante mais novos, com 40 anos, e outros mais idosos, embora seja raro", conta Manuel Abecasis.Uma nova investigação para o desenvolvimento de terapias baseadas em medicina regenerativa foi vencedora da 3ª Edição da Bolsa de Investigação em Mieloma Múltiplo, entregue na última semana, em Lisboa. O projeto Osteoglutis vai receber 10 mil euros.O hematologista Manuel Abecasis explica que o diagnóstico do mieloma múltiplo é uma conjugação das queixas dos pacientes, uma análise ao sangue e a confirmação é feita através de um estudo à medula óssea - Mielograma -, que permite demonstrar se na medula existe de facto a presença de plasmócitos ou células do mieloma. "Os diagnósticos tardios são cada vez menos frequentes. Hoje em dia as pessoas fazem análises com mais frequência e, por isso, conseguimos mais facilmente detetar uma situação de mieloma".O tratamento é feito através de medicamentos com "mecanismos de ação específicos que não são como a quimioterapia convencional, utilizada noutros tumores e, por isso, não têm os mesmos efeitos".O transplante de medula óssea era até há vários anos considerado como último recurso para estes casos. Atualmente, Manuel Abecasis conta que o transplante de medula óssea "faz parte do tratamento de rotina de doentes de mieloma com idade inferior a 70 anos e em que o estado geral de saúde o permita".O mieloma é uma doença rara para a qual ainda não foi desenvolvida uma cura. No entanto existem tratamentos que permitem uma estabilização da doença."Estes tratamentos não curam a doença, permitem estabilizá-la durante tempo variável dependendo das características de cada caso", explica Manuel Abecasis. Estes tratamentos "aumentam bastante a esperança média de vida".O mieloma múltiplo é uma doença muito heterogénea e, por isso, a sua evolução pode ser rápida ou bastante lenta. Geralmente, na parte inicial da doença, não há sintomas, e pode evoluir ou não para a fase de manifestações da doença.Em alguns casos, a evolução passa por uma fase intermédia: no entanto, esta fase também se caracteriza pela ausência de sintomas.É designado por mieloma múltiplo pelas suas principais características. Por um lado, porque afeta a medula óssea em vários pontos. Por outro lado, a diversidade de locais afetados pela doença, tais como a coluna vertebral, a bacia ou o crânio, e ainda pela ‘atividade’ do mieloma e o padrão de crescimento do mesmo, o que faz com que a doença assuma uma diversidade de contornos diferentes de caso para caso.- Em que é que consiste esta investigação e qual é a principal inovação?Tem como objetivo fornecer uma nova plataforma terapêutica para o mieloma múltiplo. A grande inovação é o uso de nanopartículas oxidantes como agentes mediadores de osteogénese - transformação de células estaminais em células do osso.– Como é que esta investigação poderá evoluir até ser considerada um tratamento para o mieloma ?Numa primeira etapa, vamos fazer uma abordagem in vitro, e depois com estes resultados, talvez possamos passar para uma fase seguinte, o modelo in vivo . Não saberemos se no futuro poderá ter resultados em humanos.O pulso é a zona do membro superior onde a mão já acabou e o antebraço ainda não começou. O antebraço tem 2 ossos, o cúbito e o rádio.O rádio é o osso que está do lado do polegar. Com os dedos indicador e médio juntos, podemos palpar a artéria radial que passa no pulso na zona onde o polegar acabou. Faça uma ligeira pressão e vai começar a sentir o coração a bater debaixo dos seus dedos. É o pulso. Olhe para o ponteiro dos segundos do seu relógio e conte o número de vezes que sente o seu coração bater. O normal é que bata 60 a 100 vezes por minuto.Se está muito ansioso ou se esteve a fazer um esforço, descanse, respire fundo e volte a medir. Tente perceber se ele bate sempre da mesma maneira e de uma forma compassada.Às vezes, quando a tensão está um pouco mais baixa é difícil encontrar o pulso. A informação que se pode obter só por sentir e medir o pulso pode ser preciosa.Uma arritmia identifica-se muitas vezes com gestos simples, como é medir o pulso. Fale com o seu médico se ele bater de forma irregular.A Caravela Portuguesa invadiu a costa. Com as idas à praia mais frequentes, tenha atenção a este organismo e saiba como atuar se for vítima de contacto.Agora que o bom tempo chegou e que as idas à praia se tornam mais frequentes, o INEM reforça o alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera sobre o aparecimento da Caravela Portuguesa na costa nacional.A Caravela Portuguesa/Physalia Physalis, também conhecida por ‘garrafa azul’, possui uma estrutura flutuadora vesicular com uma campânula avermelhada ou vermelha azulada.Não tem movimento próprio, e flutua à superfície das águas empurrada pelo vento. Possui tentáculos (que podem chegar aos 20 metros) onde se encontram células urticantes que, ao toque, podem originar sintomas como urticária.Tem tendência para permanecer à superfície das águas em horas de sol menos intenso.Quando tocada, é normal que nos primeiros 15 minutos surjam queixas como sensação de calor, ardor ou queimadura, e podem até aparecer na pele bolhas com líquido. Mais tarde surge dor, que pode ser intensa, de instalação rápida e com sensação de formigueiro e comichão.O que deve fazer se entrou em contacto com a Caravela Portuguesa? Lavar a área afetada, sem esfregar, com água do mar e nunca com água doce; Retirar os tentáculos utilizando uma pinça ou um cartão de plástico; Aplicar vinagre e NUNCA álcool; Aplicar calor para alívio da dor; Dirigir-se a um centro médico. Em qualquer caso pode sempre contactar o CIAV (Centro de Informação Antivenenos) do INEM – 808 250 143.