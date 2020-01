Migração da TDT na região sul arranca a 7 de fevereiro

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) fez esta quinta-feira um "balanço positivo" do projeto-piloto de migração da frequência da TDT em Odivelas e adiantou que o processo arranca na região sul em 07 de fevereiro.

"O balanço que fizemos sobre o piloto em Odivelas [27 de novembro] foi muitíssimo positivo e resultou bem", afirmou João Cadete de Matos, num encontro com jornalistas em Lisboa.

"Vamos querer replicar em todo o país e aperfeiçoar", acrescentou, destacando que o sucesso do piloto de Odivelas contou com o contributo do "plano de comunicação", em que a Anacom mandou informação sobre o que se iria passar às pessoas residentes naquela zona.

João Cadete de Matos adiantou que a Anacom vai enviar uma carta a explicar o processo "para todas as pessoas residentes em Portugal, à medida que o processo for decorrendo".

A libertação da faixa 700 MHz (megahertz) da televisão digital terrestre (TDT) é essencial para o arranque da quinta geração móvel (5G), que está previsto para meados deste ano, após a atribuição das licenças por leilão.

"Vai iniciar-se em 07 de fevereiro" o arranque da migração da faixa 700 MHz da TDT na região sul, que inclui o Algarve e o Alentejo, acrescentou.

A partir de 24 de janeiro começa a distribuição da nova campanha de comunicação sobre a migração naquela região do país.

Assim, em 07 de fevereiro "arranca a alteração do primeiro emissor da região sul, Algarve e Alentejo" e a partir daí "todos os dias" serão migrados emissores, que pode ir até três por dia.

João Cadete de Matos destacou os protocolos assinados com as autarquias, juntas de freguesia, com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Instituto da Segurança Social e até o envolvimento das igrejas na divulgação do processo de migração da TDT.