Migrantes brasileiros denunciam aumento dos casos de discriminação e violência em Portugal

Organizações representativas dos emigrantes brasileiros residentes em Portugal vão questionar o Governo do Presidente Lula da Silva sobre o "crescimento de casos de discriminação e violência" contra a comunidade brasileira, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira nas redes sociais.

A decisão saiu de um encontro realizado na sexta-feira em Lisboa e em que estiveram presentes representantes de sete organizações, convocada pelo núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) em Portugal, a formação partidária de Lula da Silva.

As sete organizações anunciaram a realização, sábado, dia 3 de fevereiro, de um encontro com "outras organizações antirracistas e de migrantes" para se elaborar um documento com medidas contra "o racismo e a xenofobia".