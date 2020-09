Os dois homens vão manter-se instalados na Base de Apoio Logístico da Proteção Civil, em Quarteira, Loulé, mas ficam isolados do restante grupo.







Dos 28 testes de despiste à Covid-19 que foram feitos ao último grupo de migrantes que desembarcou na costa algarvia, esta terça-feira, dois deles vieram positivos.Os dois homens vão manter-se instalados na Base de Apoio Logístico da Proteção Civil, em Quarteira, Loulé, mas ficam isolados do restante grupo.

É esperado, no entanto, que a sessão seja feita ainda durante o dia desta quinta-feira, isto se se conseguirem assegurar todas as condições de higiene para evitar qualquer tipo de propagação do novo coronavírus.





O compasso de espera que foi feito entre a realização dos testes e o conhecimento do resultado dos mesmos limitou a interação entre todos os organismos envolvidos - nomeadamente o SEF e as forças policiais - e, para já, não foram discutidas com o grupo as particularidades da viagem do Norte de África para o Algarve.