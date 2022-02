O empresário Miguel Champalimaud sofreu uma derrota no Tribunal de Cascais, no caso que o opunha ao empreendimento turístico Bloom Marinha, na Quinta da Marinha, num terreno outrora detido por Champalimaud, mas cuja perda desencadeou uma ‘guerra’ com os novos donos do espaço.

Miguel Champalimaud, para além de outros episódios, num dos quais chegou a arrancar árvores acabadas de plantar, colocou uma série de sete painéis publicitários com a mensagem "Quinta da Marinha não é responsável por este desmando urbanístico", criticando o empreendimento que naquele local está a ser construído.

O Tribunal de Cascais decidiu agora que, segundo a sentença consultada pelo CM., que Champalimaud terá que retirar imediatamente os painéis publicitários, tendo ainda que pagar aos donos da Bloom Marinha uma compensação de cinco mil euros por cada em que os painéis estiveram expostos. De recordar que as mensagens foram colocadas ali pelo empresário na noite de dia 7 para dia 8 de setembro de 2021.