Mil crianças recebem típico folar de Páscoa em Mirandela

Mil crianças do Pré-Escolar e primeiro ciclo do concelho de Mirandela, receberam ontem o folar de Páscoa, oferta de 12 padarias. A autarquia distribuiu 150 quilos desta iguaria típica transmontana, composta por massa de pão, ovos, azeite, e recheada com carnes de porco









A iniciativa teve como intuito celebrar a quadra festiva, explica Júlia Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Mirandela. “Este ano trouxemos o folar das padarias para que as crianças, num momento de convívio em espaço aberto, possam cumprir esta tradição”, adianta a autarca.

Entretanto, em Valpaços, a plataforma online disponibilizada pela autarquia a 30 produtores já registou a encomenda de mais de 1500 folares certificados.