A saída de cerca de mil médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), por rescisão de contrato no ano passado, encabeça a “lista de motivos”, entregue pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) ao Governo, para revisão dos salários dos profissionais que trabalham no setor público.



As estruturas que representam os clínicos, que não abdicam de incluir a atualização da tabela salarial no protocolo negocial, retomaram ontem a reunião com o Ministério da Saúde para acertarem os termos das negociações.









Ver comentários