Mil pessoas isoladas do concelho de Castro Marim vão ter água em casa

Mais de mil pessoas, a grande maioria idosos que vivem em 30 povoações rurais e isoladas no concelho de Castro Marim, vão finalmente passar a ter água potável canalizada nas suas casas. Osabe que a ligação ao sistema público de abastecimento de água deverá acontecer até ao final deste mês de novembro.A água habitualmente utilizada nessas povoações é proveniente apenas de furos hertzianos, que tem estado secos devido à falta de chuva no Sotavento algarvio. Os depósitos têm sido ser abastecidos uma, duas ou três vezes por semana, dependendo dos casos e das necessidades dos habitantes, por camiões-cisterna da Câmara de Castro Marim, com o apoio dos Bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim.A seca vivida na região estava a agravar o problema. "É uma grande vitória porque estas pessoas nunca tiveram água canalizada em casa e agora vão passar a ter, como qualquer outro morador do concelho, através da rede de abastecimento que foi construída e vai ser ligada ao sistema da empresa Águas do Algarve", revelou aoFrancisco Amaral, presidente da Câmara de Castro Marim.As obras resultaram de um investimento de cerca de quatro milhões de euros. As intervenções vão permitir o fornecimento de água até à localidade de Alta Mora, a fronteira poente do concelho de Castro Marim, através de um canal de adução com cerca de 54 quilómetros de condutas, reservatórios e estações elevatórias.