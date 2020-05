Mil testes para avaliar imunidade em Portimão

A Câmara de Portimão vai promover a realização de mil testes serológicos para avaliar a imunidade de diferentes setores da população que têm estado em maior contacto com eventuais casos positivos de Covid-19."Será o Algarve Biomedical Center (ABC) a fazer a seleção dessas pessoas", explica ao CM Isilda Gomes, presidente da autarquia.Anteriormente, o concelho algarvio de Loulé foi palco de um rastreio serológico realizado pela Fundação Champalimaud e pelo ABC, abrangendo um total de 1235 pessoas. Foi apurado que 2,8% já tinham anticorpos, valor 14 vezes superior ao detetado através de testes de diagnóstico.Segundo a Direção-Geral da Saúde, o Algarve contava esta quinta-feira com 354 casos confirmados de Covid-19, mais três do que no dia anterior.

