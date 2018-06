Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Milagre económico é aldrabice política”, afirma líder do PSD

Convidado a encerrar as Jornadas Parlamentares do partido, Rui Rio não poupou críticas ao Governo.

Por Alexandre Salgueiro | 11:07

Convidado a encerrar as Jornadas Parlamentares do PSD que terminaram esta terça-feira na Guarda, Rui Rio não poupou críticas ao Governo.



"O discurso do milagre económico é uma aldrabice política" afirmou, dando como exemplo o constante aumento dos combustíveis e a forma como estão a ser tratados os professores, que exigem o descongelamento de carreira e a contagem de todo o tempo de serviço: "Se o Governo prometeu, deveria cumprir. Se não podia cumprir, não se deveria ter comprometido".



Na opinião do presidente do PSD, o Governo "beneficiou daquilo que foi feito pelo anterior Executivo e, depois, da conjuntura económica. Mas mais de 60% dos portugueses já perceberam que não há nenhum milagre económico".





Numas jornadas subordinadas ao tema ‘Afirmação e Valorização do Interior’, Rio disse que "o País está desequilibrado porque no Interior há falta de massa crítica, enquanto em Lisboa há excesso de concentração de serviços": Para o líder do PSD é, por isso, "preciso iniciar uma marcha em sentido oposto ao que foi feito nas últimas décadas".



Nesse sentido, diz Rio, "é preciso descentralizar e passar mais competências da administração central para as autarquias que têm melhor capacidade para gerir os recursos localmente".



"O balanço do que é feito pelo poder local é mais positivo do que o realizado pelo poder central, e até no que toca a endividamento, a administração central é mais despesista", remata.