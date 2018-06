Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares acompanham Marcelo na procissão em Monção

Presidente da República em oração ao longo de duas horas.

Por Secundino Cunha e Francisca Genésio | 09:26

Foi a novidade da Procissão do Corpo de Deus, em Monção. O Presidente da República caminhou atrás do pálio ao longo de mais de uma hora, pelas ruas estreitas e apinhadas de gente da vila, onde esta festa tem secular tradição.



Assistiu à missa, na Igreja Matriz, e depois seguiu o cortejo com milhares de pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa disse estar em Monção a retribuir a coragem dos que, em outubro, combateram os fogos florestais.



Em Lisboa, milhares de fiéis saíram à rua para acompanhar a procissão que teve início no largo da Sé e percorreu várias ruas da cidade.



Na bênção, o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, pediu à sociedade para ser mais "paliativa" com a população mais frágil, numa alusão à polémica questão da eutanásia.