Milhares de diabéticos à espera de bombas de insulina de nova geração

O uso de bombas de insulina de nova tecnologia está atrasado para milhares de doentes, com diabetes tipo 1, e não há data prevista de entrega, noticiou o JN. O programa implementado pelo Governo tinha em vista beneficiar 15 mil pessoas com acesso gratuito a bombas de insulina automáticas que ajudam a controlar a doença e a evitar complicações.

O despacho assinado, em maio, pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmava um prazo de 120 dias de concretização e garantia o uso da tecnologia em unidades hospitalares entre 2023 e 2026. Em declarações ao jornal, o Ministério da Saúde referiu que o concurso para a compra do primeiro lote será lançado em breve embora sem previsão de data.

O uso destes aparelhos pretende dar maior conforto e segurança aos doentes no momento da administração da insulina, possibilitando o controlo da glicemia. Segundo o JN, as bombas distribuídas pelos 28 centros de tratamento do País, irão funcionar como um pâncreas artificial, mostrando o nível de açúcar no sangue e sugerindo as doses necessárias de insulina.

O programa, que dá seguimento a uma estimativa de 15 mil beneficiários com diabetes tipo 1, está destinado a todos os utentes com indicações clínicas e as máquinas antigas deverão ser substituídas. O jornal refere ainda que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal irá promover um rastreio à diabetes tipo 1 a 10 mil crianças da região de Lisboa e Vale do Tejo.