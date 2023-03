“O Estado, que quer tomar conta das casas de proprietários, deixa abandonados os edifícios que são seus”, desabafa Fernanda Santos, moradora nas Fontainhas, Porto, olhando para o antigo Asilo da Mendicidade, abandonado há anos e que até já foi pilhado. Ali bem perto, no Bairro dos Moinhos, Jorge Teixeira e Vânia Silva, entre outras famílias, continuam a viver numa casa degradada e que ficou inundada no início do ano.









