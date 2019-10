Milhares de fiéis juntaram-se em Fátima para comemorar 'milagre do sol'

O ‘milagre do Sol’, que se assinala na última aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, foi este domingo recordado pelo arcebispo de Seul, cardeal Andrew Yeom Soo-jung, em Fátima, que o considerou um "sinal" de que Deus "está para lá das leis da natureza".



A missa final da peregrinação registou a maior enchente do ano, com mais de 200 mil fiéis no recinto de oração, segundo a estimativa do Santuário.



"Naquele dia, após um período de chuva, as nuvens escuras abriram-se e o Sol apareceu no céu como um disco giratório multicolor", disse o cardeal sul-coreano, frisando que "um milagre assim mostra que o Senhor é o Deus do Universo e que está para lá das leis da natureza. Deus decidiu intervir nas leis da natureza e lutar contra o mal".



Também este domingo o dia amanheceu com chuva, mas o Sol já espreitava por entre as nuvens na procissão do adeus. A elevada afluência de peregrinos não passou despercebida ao bispo de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, que na palavra final da missa agradeceu a presença de todos. "Viestes em multidão impressionante e apesar do frio e da chuva não arredastes pé, muito obrigado pelo vosso testemunho de fé", frisou.



Este domingo a missa foi celebrada por dois cardeais, 11 bispos e 232 padres, havendo entre os peregrinos grupos de 26 países.



A peregrinação ficou marcada por apelos à oração "pela paz na Península Coreana e em todo o Mundo". "Rezemos pelos políticos e pelos legisladores, rezemos também para que os nossos políticos trabalhem mais estreitamente além-fronteiras na construção da paz", disse o cardeal sul-coreano, na homilia da missa de sábado à noite.





DEPOIMENTOS

Paula Carvalho 53 anos, Maia

"Ajudo no ofertório para estar mais perto de Maria"

Venho a Fátima em maio e outubro e ajudo no ofertório das missas, porque é uma maneira de estar mais perto de Maria. Ela é a nossa mãe e é ela que nos guia até Jesus, é por isso que as mãos de Maria estão viradas para o céu.





Chova o que chover, doa o que doer, nada me tira deste lugar; é onde eu quero estar. Mas o que nós queremos é a paz para o Mundo inteiro. O nosso Papa Francisco está a sofrer muito e Nossa Senhora quer que peçamos e rezemos por ele.A gente vem com a nossa fé. É muito bom estar neste recinto de oração e rodeado de tanta gente crente. Mesmo que venha chuva, nada nos afasta daqui. Venho sempre em maio e outubro porque me sinto bem; aqui estou bem comigo mesmo e sinto-me aliviado quando vou embora.