Milhares de peixes mortos deram à costa na praia da Rainha, na Costa da Caparica. Como consequência, centenas de gaivotas invadiram o areal para se alimentarem.A Polícia Marítima disse aoque sabia da situação desde o início do dia e avança que contactou a Câmara Municipal de Almada, mas que a presença das aves dentro de água não permitiu fazer a limpeza do areal.Ao final da tarde, as gaivotas ainda ocupavam grande parte da praia e continuavam a alimentar-se dos peixes mortos.