Milhares de peixes mortos encontrados no rio em Cabeceiras de Basto

A junta de freguesia de Cavez, em Cabeceiras de Basto, denunciou nas redes sociais que foram encontrados milhares de peixes mortos no rio Tâmega. O caso ocorreu na quarta-feira e está já a ser investigado pelo Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR.



O presidente da Assembleia de Freguesia fala em crime ambiental. "Nas águas do rio Tâmega há um mistério que se adensa à vista de todos. Desde quarta-feira passada centenas de milhares de peixes mortos apareceram nas margens deste rio, as autoridades ainda não conseguiram encontrar um motivo para o que é já descrito como uma catástrofe ambiental.





Coincidência, ou não, na terça-feira passada houve uma descarga de água da Barragem de Daivões. "O cheiro nauseabundo que se começou a sentir denunciou que algo não estaria bem", escreveu no Facebook Rui Rêgo Machado.

A Iberdrola, concessionária do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, já veio negar que tenha sido feita uma descarga.