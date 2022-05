Movidos pela fé, milhares de peregrinos estão nas estradas, a caminho do Santuário de Fátima, para as celebrações do 13 de maio. É o regresso da peregrinação nos moldes habituais ao Altar do Mundo, após dois anos de restrições devido à pandemia de Covid-19.



“É preciso ter gosto para vir a pé. Isto não é para todos, é uma etapa dura”, conta ao CM Aurélio Neves, de Viseu, numa pausa, esta segunda-feira, para descanso no Pavilhão Municipal de Pombal.









