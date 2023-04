Milhares de pessoas concentradas no Marquês de Pombal para desfile

Milhares de pessoas estão esta terça-feira concentradas na zona do Marquês de Pombal para o tradicional desfile popular do 25 de abril que começou já descer a Avenida da Liberdade até ao Rossio, onde terão lugar os habituais discursos.

Cerca de uma hora antes do início do desfile, marcado para as 15h00, a zona do Marquês de Pombal já estava ocupada por cidadãos, identificados com partidos políticos e anónimos, com cravos vermelhos, apitos, megafones, tambores e faixas com palavras de ordem.

Ao longo do percurso havia já também largas dezenas de populares, aproveitando a sombra, e a aguardar também a passagem do cortejo para entrar no desfile.

Pede-se "trabalho, igualdade, ambiente, escola pública" e o "aumento real dos salários" no muitos cartazes empunhados por pessoas que se vão movimentando ao logo da avenida, antes mesmo do início oficial do desfile.

Carros com músicas diversas e de intervenção, esperavam a sua vez para integrar o desfile.

Cidadãos anónimos, cravo ao peito ou nas mãos, também traziam apitos e cartazes, onde se lia "Liberdade de expressão",

"A liberdade conquista-se todos os dias", "Orgulhosamente livre", "Há alturas em que e preciso desobedecer", referem outras mensagens.

Entre os manifestantes, a pouco mais de meia hora para do início do desfile era já bem audível o som do protesto de algumas centenas de professores a ocupar a lateral do Marquês, na rua Braamcamp, atrás de uma faixa do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP), onde se pode ler "Só não há dinheiro para quem trabalha".