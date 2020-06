Milhares de pessoas nas praias do litoral alentejano no primeiro fim de semana de verão

O primeiro fim de semana de verão, ficou marcado no litoral alentejano por algum vento e uma temperatura de 30 graus, o que levou milhares de pessoas à praia, mas com respeito pelas distâncias de segurança.

Na praia da Vieirinha, em Sines, logo pela manhã, o vento afastou alguns banhistas da praia, mas com o passar das horas o areal foi ficando composto, com várias dezenas de para-ventos e chapéus-de-sol.

Francisco Santos, que frequenta esta praia há muitos anos, afirmou ao CM que "o vento aqui é normal, mas está-se muito bem na praia e em segurança. Estou a gostar muito, não há confusão e as pessoas são simpáticas".

Mais à frente, Fernando Silva que estava acompanhado pela família, afirmou que "esta é uma praia muito boa, com espaço, podemos estar todos afastados uns dos outros. A água está um pouco fria, mas está bom para recarregar baterias para mais uma semana de trabalho".

Carlos Alves, que está de saída do areal para o almoço, enquanto retira o excesso de areia acumulado nas pernas, explicou ao CM que "frequento a praia da Vieirinha há 20 anos, gosto de areal extenso onde posso caminhar e a água limpa onde gosto de mergulhar. Aqui em cima está vento, mas lá em baixo não, e as pessoas estão a guardar as distâncias devidas uns dos outros o que é muito importante".

Os portugueses continuam a procurar as praias do Litoral Alentejano, pela tranquilidade e pelos longos areais que permitem cumprir o afastamento social.

No Litoral Alentejano há 29 praias com Bandeira Azul que têm capacidade para receber até 36.600 banhistas, distribuídos pelos concelhos de Grândola, Odemira, Sines e Santiago do Cacém.