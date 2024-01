Largos milhares de elementos da PSP e da GNR (os organizadores previam pelo menos 10 mil), a que se juntaram guardas prisionais, fizeram esta quarta-feira, entre palmas e assobios, o percurso entre o Largo Camões e o Parlamento, em Lisboa. A plataforma que junta sete sindicatos da PSP e quatro associações da GNR não ligou à garantia do ministro da Administração Interna de que a aprovação do suplemento de missão, equivalente ao da PJ, será impossível com um Governo em gestão. Pelo contrário, considera que o executivo pode intervir e quer que o faça já.





E para que tal aconteça, Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia - que pela primeira vez se juntou a uma manifestação -, refere que está já agendada para amanhã uma reunião com partidos políticos: “O encontro acontece a nosso pedido, para esclarecer esta questão que já foi sufragada até pelo Presidente da República. O argumento de que o Governo está demissionário não é aceitável.”

Milhares de polícias na rua exigem suplemento “já”







Leia também Plataforma estima 15 mil elementos da PSP e GNR em manifestação histórica Esta quarta-feira, milhares de polícias e guardas juntaram-se no Largo do Carmo, cada um com a sua história. Duarte Almeida, de 57 anos, é chefe da PSP. Presta serviço no Palácio de São Bento, em Lisboa, e disse aoque a PSP “nunca reconheceu a licenciatura em Direito” que tem. Hugo Ribeiro, de 42 anos, presta serviço na Unidade de Emergência e Socorro da GNR. Destaca “a distância a que os militares ficam de casa, a carga horária, e o risco das funções”. A marcha chegou ao Parlamento pelas 19h30 e às 20h00 foi tocada uma salva fúnebre. Centenas de polícias dormiram no local.

"Em 2004, quando entrei para a PSP, o ordenado mínimo nacional era 300 euros, e o de entrada na PSP, 779 euros. Hoje, o ordenado mínimo é 820 euros, e na PSP, 908. Isto diz tudo".