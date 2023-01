Terão sido 100 mil, pelos cálculos do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), ou 20 mil no início do protesto, pelas contas da PSP, os professores, funcionários não docentes, técnicos, pais e alunos que desfilaram este sábado em Lisboa, na maior manifestação de sempre na área da Educação promovida por um único sindicato.









