Dezenas de autocarros estão já reservados para levar professores de todo o País a Lisboa, para a Marcha pela Educação no próximo sábado, dia 14.O protesto, organizado pelo Sindicato de Todos os Professores (STOP), deverá juntar milhares de docentes na capital, entre o Marquês de Pombal e o Terreiro do Paço, num momento em que os sindicatos aguardam por uma reunião negocial com o Ministério da Educação, agendadas para os dias 18 e 20. Até lá, decorrem greves por tempo indeterminado.