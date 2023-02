O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, reconhece que este protesto poderá chegar ao nível de 2008, quando mais de 100 mil professores saíram à rua.

Desde dia 9 de dezembro que os professores lutam pelos seus direitos e pelos direitos do ensino. As reinvidicações assentam sobretudo na progressão de carreira, na recuperação da mesma, no recrutamento e colocação de professores e na redução do horário de trabalho.



Os docentes pedem ainda uma revisão do modelo de recrutamento e a colocação dos professores, assim como a redução do horário de trabalho e atribuição de tarefas compatíveis com as 35 horas semanais.





Ao minuto Atualizado a 11 de fev de 2023 | 09:56

09:49 | 11/02 Professores da Covilhã a caminho de Lisboa Os professores da Covilhã já estão a caminho de Lisboa. Da cidade saíram oito autocarros e meio milhar de docentes.



"Estamos unidos pela mesma luta", destaca uma das professoras que ruma à capital num dos autocarros. A carregar o vídeo ... Os professores da Covilhã já estão a caminho de Lisboa. Da cidade saíram oito autocarros e meio milhar de docentes."Estamos unidos pela mesma luta", destaca uma das professoras que ruma à capital num dos autocarros.

Milhares de professores são esperados, este sábado, em Lisboa para mais uma manifestação nacional. A FENPROF acredita que este poderá ser um dos maiores protestos de sempre.