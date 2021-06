Milhares dizem adeus a Neno numa homenagem emocionada em Guimarães

Milhares de pessoas, incluindo muitas caras conhecidas do mundo do futebol, como Paulo Futre ou Pedro Proença, marcaram presença no último adeus a Neno, a glória do Vitória Sport Clube que morreu na passada quinta-feira, em Guimarães, vítima de morte súbita.O corpo de Neno foi a enterrar este domingo ao final da tarde, rodeado por um mar de gente e sob uma onda de aplausos. Desde o início do dia que muitos adeptos passaram pelo Estádio D. Afonso Henriques, onde decorreu o velório, na Cidade Berço, para prestar uma última homenagem ao carismático guarda-redes. Deixaram cachecóis e camisolas do Vitória, flores e fotografias com mensagens de despedida junto ao memorial feito à porta do estádio, como forma de agradecimento pelos anos de dedicação ao clube da cidade.O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, descreveu-o como uma "figura carismática, sinónimo de alegria e de profunda humanidade".