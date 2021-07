Há 53 316 utentes à espera de cirurgia oftalmológica no Sistema Nacional de Saúde.Quase metade é de Lisboa e Vale do Tejo, onde o número de inscritos aumentou 46,2% relativamente ao ano passado, revelam dados do Ministério da Saúde.Ainda assim, no total nacional verifica-se uma ligeira diminuição no número de utentes a aguardar cirurgia oftalmológica: dados provisórios de abril apontam para um decréscimo de 6,5% face ao mesmo período de 2020.