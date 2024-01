Milhares nas ruas defendem direito a casa para viver

De norte a sul do País, passando pelas regiões autónomas, milhares de pessoas expressaram este sábado o seu descontentamento para com a situação que se vive no setor da habitação em Portugal. Exibindo cartazes ou entoando slogans em defesa do direito a ter uma casa onde morar, os manifestantes fizeram-se notar e ouvir em pelo menos 19 cidades portuguesas, em resposta à convocatória da plataforma ‘Casa Para Viver’, coletivo de mais de 100 associações cívicas que exige soluções políticas para os problemas que a população enfrenta por causa dos aumento das rendas e da prestação bancária.









