Milhares procuram transportes públicos por aumento dos combustíveis

A procura dos transportes públicos aumentou 68% face ao ano passado nos dez primeiros meses do ano. A subida ocorre num período em que os combustíveis atingiram pela primeira vez valores acima dos dois euros por litro na gasolina e no gasóleo.

"Até outubro, os dados mostram que se mantém a tendência de recuperação do número de passageiros nas empresas de transportes coletivos tuteladas pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Face ao período homólogo de 2021, no Metropolitano de Lisboa, no Metro do Porto e na Soflusa/Transtejo a procura aumentou 68%", divulgou o ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Apesar do acréscimo do número de passageiros, "a procura por estes meios de transportes coletivos está aquém da verificada no período comparável de 2019, quando a operação das empresas ainda não tinha sido afetada pela pandemia de Covid-19", acrescenta em comunicado a mesma fonte. Segundo os dados divulgados, "o número de passageiros verificado até outubro deste ano representa 78% da procura registada no mesmo período de 2019".

Há, contudo, a sublinhar, que em outubro deste ano verificaram-se menos três dias úteis face ao mês homólogo de 2019.

Nestes três meios de transporte nos primeiros dez meses do ano viajaram 176 milhões de passageiros. Em 2019 foram 226 milhões. Por sua vez, em 2020 e 2021, dois anos marcados por confinamentos resultantes da pandemia, o registo foi de 120 milhões e 104 milhões respetivamente.