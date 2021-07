Filas e longas esperas em vários centros de vacinação Covid de norte a sul do País. Veja as imagens

As filas e o longo tempo de espera para a vacinação Covid-19 está a marcar esta segunda-feira de norte a sul do País. Os utentes autoagendam as vacinas mas quando chegam aos centros de vacinação, a fila funciona por ordem de chegada.O responsável pela vacinação contra a Covid-19 afirmou que a possibilidade de longas filas nos centros de vacinação era expectável devido ao aumento do ritmo do processo, mas reconheceu que é um problema e terá de ser resolvido.

Na primeira segunda-feira desde que arrancou a vacinação sem marcação de pessoas com 45 ou mais anos, o dia no centro de vacinação do concelho de Oeiras, no Pavilhão Carlos Queiroz em Carnaxide, começou com uma fila de milhares de pessoas que contornava todo o complexo desportivo.



Também na Amadora, na Ajuda, na Graça e em Mafra foram registadas longas filas nos centros de vacinação.

"Já era expectável que isto acontecesse esta semana, face ao número de vacinas que vamos dar, mas é indesejável que as pessoas estejam tanto tempo na fila e vamos tentar melhor o processo", disse à Lusa o vice-almirante Gouveia e Melo, que coordena a 'task-force' responsável pelo processo de vacinação contra a covid-19.