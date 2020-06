Milhares querem manter Urgência do hospital Covões

Milhares de pessoas participaram esta terça-feira num cordão humano, durante uma hora e meia, junto à entrada do hospital dos Covões, em Coimbra, para se manifestarem contra a transformação da Urgência em serviço básico.O espaço, que foi requalificado recentemente, foi encerrado no início da pandemia para ser transformado numa unidade com Cuidados Intensivos no tratamento à Covid-19. "Estamos há três meses privados de estar com a família e amigos, a dar tudo na linha da frente e agora sentimos que nos estão a pôr no fim da linha", disse aouma médica."O futuro dos cuidados de Saúde em Coimbra... está com prognóstico reservado", lia-se num cartaz exibido por um técnico de Saúde. O cordão humano juntou os profissionais do hospital, utentes, movimentos cívicos, dirigentes partidários, antigos administradores e populares, que se concentraram de forma pacifica, durante hora e meia, contra aquilo que consideram ser "o desmantelamento de um hospital com serviços de referência a nível nacional", referiu o médico José Manuel Almeida, que foi diretor da Urgência do Hospital dos Covões."Passar a Urgência básica é perder especialidades como a Pneumologia, Cardiologia e Medicina Interna, com um impacto na ordem dos 25 por cento de macas no Hospital da Universidade, que já trabalha para lá do limite ao nível dos tempos de espera", reforçou Diogo Cabrito, médico cirurgião, adiantando: "Quem perde é a região e os utentes".