Milhares recebem Bênção de Finalistas em Lisboa

Perto de quatro mil estudantes das instituições de Ensino Superior públicas e privadas de Lisboa celebraram ontem a conclusão dos seus cursos, na Bênção de Finalistas que se realizou na Alameda da Cidade Universitária.O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, presidiu à cerimónia. O patriarca realçou o trabalho que os alunos tiveram."Este é um momento que representa muito trabalho e um grande esforço de muita gente", afirmou, acrescentando: "É natural que se interroguem sobre como vai ser agora o futuro, mas eu digo-vos que o futuro não existe. Só existe porque nós o vamos criar, à medida das nossas expectativas e das de toda a gente."D. Manuel Clemente deixou ainda um conselho. "Mantenham-se amigos dos vossos colegas de curso, não desistam dos outros, porque é mesmo verdade que a união faz a força", disse, recordando que fez a sua licenciatura [em História] "no edifício ali ao lado, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa".Os familiares e amigos não esconderam a emoção no momento alto em que os estudantes ergueram as pastas.Elsa Ramos e Rui Almeida eram dos finalistas mais velhos presentes na cerimónia."É um orgulho para mim nesta idade estar aqui como finalista", afirmou Elsa.Já Rui Almeida destacou que "é um esforço acrescido mas nunca é tarde para aprender mais".Ambos trabalham no setor imobiliário e decidiram melhorar as qualificações: "Quisemos aprofundar conhecimentos. É um setor que está a mudar e os clientes são mais exigentes", disse Elsa.Em dia de decisões, traziam nas capas emblemas do Benfica. "Espero fazer uma dupla comemoração", disse Rui.Estiveram representados na cerimónia de Bênção de Finalistas 43 faculdades e institutos de universidades e politécnicos.O lema da celebração organizada pelo Patriarcado de Lisboa foi ‘partilhar o saber, construir o futuro’.Abigail Fernandes, 20 anos. Gestão de Empresas - ISEG"Este é um momento muito importante. É uma satisfação grande acabar o curso, mas ter de dizer adeus a estes amigos que, tenho a certeza, levo para a vida, provoca um misto de sentimentos positivos e também tristes."João Santos, 22 anos. Gestão Marketing - IPAM"É o culminar de muito esforço ao longo destes três anos que estudei no IPAM. Para todos nós é uma felicidade estarmos aqui presentes e podermos festejar este momento. Tenho a certeza de que vamos acabar o dia a festejar todos juntos."José Rocha, 24 anos. Medicina - Universidade de Lisboa"Este é o tempo de ver a minha família feliz a abanar os braços e de ter as pessoas que me acompanharam durante estes seis anos aqui comigo. Vou também ter de tentar conter as lágrimas o mais possível para não parecer muito mal."