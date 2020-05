Milhões de máscaras sujeitas a reavaliação por chegarem o certificado cancelado

Três milhões de máscaras do tipo FFP2 vão ser sujeitas, nos próximos dias, a nova avaliação da qualidade depois de ter sido detetado que o certificado europeu está cancelado. As máscaras foram adquiridas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) junto da empresa portuguesa Quilaban, propriedade do antigo presidente da Associação Nacional de Farmácias, João Cordeiro.

"Realizados novos testes ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento