Milionários da Danone procuram em Lisboa cura para o cancro

O casal de milionários espanhóis, Maurício e Charlotte Botton, associaram-se ao trabalho científico da Fundação Champalimaud, em Lisboa, com o objetivo de erradicação do cancro.

Foi assim criado o Botton- Champalimaud Cancer Award, prémio anual de um milhão de euros que, esta segunda-feira, foi anunciado na sede da fundação.

A cerimónia contou com a presença da rainha emérita de Espanha, Dona Sofia, bem como dos antigos Chefes de Estado de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, e do Brasil, Fernando Henrique Cardoso.

A presidente da Fundação, Leonor Beleza, sublinhou que este prémio visa "mudar radicalmente" a realidade atual em que ano após ano mais e mais pessoas morrem de cancro.

O prémio agora definido será atribuído pela primeira vez no próximo ano.

Sublinha a Fundação Champalimaud que "nunca um montante tão significativo e de forma tão regular foi atribuído ao esforço para tratar e curar o cancro".

O neto do fundador da Danone, Maurício Botton, doou 50 milhões de euros para a criação de um centro de investigação e tratamento do cancro do pâncreas, um dos mais agressivos e de mais difícil tratamento.