Militar da GNR de Albufeira infetado com coronavírus

Um militar da GNR de Albufeira, na casa dos 30 anos, testou positivo para a Covid-19, depois de ter sido submetido ao teste na terça-feira. Foi mandado para casa. Dois outros colegas, que o acompanharam nas patrulhas e testaram negativo, foram colocados em isolamento profilático, também em casa.Os resultados dos testes foram conhecidos na quarta-feira. O militar, que poderá ter sido infetado numa ação de fiscalização de trânsito, vai voltar a ser testado hoje por técnicos do Centro Clínico da GNR, que também vai proceder a uma descontaminação das instalações do Destacamento. Quanto às viaturas, já foram todas descontaminadas.Uma primeira desinfeção foi feita logo após se saber do caso. No Algarve havia esta quinta-feira 343 casos confirmados (+1) e 13 óbitos.