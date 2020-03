Um curso no âmbito da agência europeia de fronteiras Frontex , que estava a decorrer no Escola de Tecnologias Navais, na Base Naval do Alfeite, Almada, foi suspenso e um militar italiano que o frequentava está alojado na messe residencial da base, mas não tem qualquer sintoma de COVID-19, assegurou ao CM fonte oficial da Marinha.



A suspensão do curso deveu-se ao plano de contingência interno e à tentativa de se evitar eventos onde possa ocorrer contágio.

