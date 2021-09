O assunto costuma ser tabu e “só quando morre alguém é que vêm a público falar nisto”. Pedro Loureiro sobreviveu à passagem pela Força Aérea, mas ficou com lesões irreversíveis no ombro e joelhos.Hoje não consegue trabalhar, nem pegar na filha pequena ao colo. Lesões que se agravaram porque, diz, a Força Aérea desvalorizou as situações e até lhe aplicou castigos físicos quando estava lesionado.