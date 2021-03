Militares da GNR discriminados no 112 no processo de vacinação contra a Covid-19

A única diferença até agora era a farda – verde ou azul, consoante pertençam à GNR ou à PSP. E esta diferença está a provocar muita contestação interna nas Centrais 112 devido às prioridades definidas por cada uma destas forças de segurança.







Têm as mesmas funções, trabalham as mesmas horas, nas mesmas salas, e ambos são fundamentais para garantir a resposta adequada a qualquer pessoa que ligue para o 112.A única diferença até agora era a farda – verde ou azul, consoante pertençam à GNR ou à PSP. E esta diferença está a provocar muita contestação interna nas Centrais 112 devido às prioridades definidas por cada uma destas forças de segurança.

“Não se compreende como dois elementos policiais com as mesmas funções e a trabalhar lado a lado tenham tratamentos tão diferentes”, lamenta ao CM um dos elementos que ainda aguardam pela vacina. “E pelo que sabemos vamos ser dos últimos a recebê-la”, acrescenta.





Para a PSP, responsável pela coordenação das duas centrais (Norte e Sul), “foi definido que seriam as forças de segurança a garantir a vacinação dessas pessoas, segundo as prioridades definidas por cada instituição”. E por isso já todos tomaram a primeira dose. Mas o Comando-Geral da GNR tomou outra opção.



“Tendo por base um racional norteado por princípios científicos, éticos, de aceitabilidade e de exequibilidade, considerando o risco associado à atividade operacional desenvolvida pelo efetivo da Guarda, foi definida como primeira linha prioritária de vacinação a atividade policial em que diariamente há contacto direto com o cidadão.”