Militares da GNR vão ter novos coletes de proteção individual no valor superior a um milhão de euros

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai adquirir novos coletes de proteção individual para os militares, num investimento superior a um milhão de euros, indicou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI refere que a Secretaria-Geral da Administração Interna vai adquirir, no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, 1.503 coletes de proteção individual, balísticos e anti-faca, para proteção individual dos militares da GNR.Segundo o MAI, a autorização para este investimento, superior a um milhão de euros, foi esta sexta-feira publicada em Diário da República e insere-se na política de planeamento do investimento estabelecida de acordo com as prioridades operacionais definidas pelas forças e serviços de segurança.O investimento realizado desde 2017 e previsto até final de 2019 em equipamentos de proteção individual das polícias ascende a cerca de cinco milhões de euros e corresponde a 30.000 equipamentos, dos quais cerca de 4.000 são coletes balísticos.