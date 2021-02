Militares da Marinha ultrapassam os 80 mil contactos no apoio à linha SNS24

As equipas de militares da Marinha ultrapassaram mais de 80 mil contactos no âmbito do apoio à linha SNS24 do Ministério da Saúde para conter a propagação da covid-19 em Portugal, anunciou este sábado a Marinha portuguesa.

De acordo com um comunicado divulgado pela Marinha, estão atualmente ativas 10 equipas a apoiar o Ministério da Saúde, que efetuaram "20.572 inquéritos epidemiológicos" (contactos com pessoas que deram positivo para a covid-19) e "59.442 chamadas telefónicas" a pessoas que estiveram em contacto com casos positivos, desde o dia 02 de dezembro.

Nas ações de apoio à sociedade civil no âmbito da pandemia, a Marinha realizou até ao momento "177 ações de sensibilização, junto das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e Lares Residenciais dos distritos de Faro, Beja e Setúbal", lê-se no mesmo comunicado.