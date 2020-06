Militares das Forças Armadas vão efetuar ações de vigilância e rescaldo de incêndios em Aljezur

As Forças Armadas estão a projetar quatro pelotões, num total de 80 militares, 40 da Marinha e 40 do Exército, para Aljezur, com a missão de efetuarem ações de vigilância e rescaldo dos incêndios naquele concelho.



Este apoio surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

