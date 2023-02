Militares e polícias vieram a terreiro defender as reivindicações dos professores. Dizem que estão do mesmo lado, não colocam de parte iniciativas conjuntas – a avaliação e o congelamento da carreira são problemas em comum –, mas recusam aproveitamento político por parte dos sindicatos.



Na manifestação dos docentes agendada para dia 11, em Lisboa, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai marcar presença com uma delegação.









