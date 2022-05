Militares portugueses levam dérbi à República Centro-Africana

Os militares Comandos portugueses destacados na República Centro-Africana (RCA), que estão a poucas semanas de terminar a sua missão de seis meses, recriam numa escola secundária de Bangui, capital da RCA, o dérbi entre Benfica e Sporting. Com o apoio dos dois clubes entregaram equipamentos e bolas aos alunos e, com calções e camisolas e rigor, jogou-se uma partida de futebol.

A iniciativa dos capacetes azuis portugueses, divulgada pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, ocorreu na escola secundária de Bimbo. "Para esta atividade, foi fundamental o apoio do Sporting Clube de Portugal, do Sport Lisboa e Benfica e do Clube Amador de Desportos do Entroncamento, que doaram os artigos distribuídos", afirmam.

A ação contou com a presença do comandante da força portuguesa, o tenente-coronel Simões Pereira, e de uma representação dos militares.

A 10.ª Força Nacional Destacada na MINUSCA é composta por 180 militares, maioritariamente tropas especiais Comandos, do Exército Português, integrando também militares de outras Unidades do Exército, que reforçam a sua capacidade operacional, e três militares da Força Aérea Portuguesa, que constituem uma Equipa de Controlo Aéreo Tático.