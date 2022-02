Mina de lítio causa poluição e ruído em Montalegre

A exploração de lítio no concelho de Montalegre tem associados "impactos negativos a nível das emissões locais de poluentes, no incremento de ruído", bem como "nos efeitos indiretos da desflorestação e nos recursos hídricos subterrâneos", sustenta o Estudo de Impacto Ambiental da mina desde esta segunda-feira em consulta pública por 30 dias.A Lusorecursos Portugal Lithium, que visa a exploração da Mina do ‘Romano’ aponta um período de vida útil da atividade mineira de 13 anos e de 20 anos para as instalações industriais. Na implementação da mina são necessários 100 trabalhadores e na fase de exploração 376, distribuídos pelo processo de extração (85), industrial (205) e outras atividades (86). A Associação ‘Montalegre com Vida’ pede uma ampliação de prazo para a consulta. A câmara tomará posição depois de conhecido um estudo da Universidade do Porto. Investimento é de 650 milhões de euros.