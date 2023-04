O Ministério da Educação (ME) abriu 2401 vagas para professores contratados entrarem nos quadros em setembro, através da norma-travão, que permite vincular após três contratos anuais seguidos.



O ministro tinha prometido a vinculação de 10 700 docentes durante a negociação do novo regime de recrutamento, mas o diploma com as novas regras ainda não foi promulgado pelo Presidente da República e a tutela decidiu avançar apenas com o ingresso pela norma-travão.









Ver comentários