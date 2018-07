Ministério convoca sindicatos de professores para setembro

Em cima da mesa volta a estar a recuperação do tempo de serviço congelado aos docentes.

O Ministério da Educação convocou esta sexta-feira todos os sindicatos de professores que formam a plataforma para uma reunião no dia 7 de Setembro. Em cima da mesa estará a negociação da recuperação do tempo de serviço congelado aos professores, correspondente a 9 anos, 4 meses e 2 dias.

"Será uma reunião decisiva, numa altura em que o Ministério e o Governo estão sujeitos a uma grande pressão, pois está em causa a aprovação do Orçamento de Estado e a tranquilidade do arranque do ano letivo", afirmou Júlia Azevedo, presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), frisando que o ónus está do lado do Ministério da Educação, que "tem o poder de decidir entre um arranque do ano letivo turbulento ou a paz que todos esperamos, bastando para isso cumprir com aquilo que se comprometeu".